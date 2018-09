Nieuwe bestemming voormalige gemeentehuizen: van zorgcentrum tot museum

Zorgcentrum

De gemeente Het Bildt is begin dit jaar in de gemeente Waadhoeke opgegaan en daarmee is Franeker de thuisbasis voor gemeentelijke zaken. Het gemeentehuis in Sint-Annaparochie kwam daardoor leeg te staan. Het liep niet storm met potentiële kopers en de inwoners waren bang dat het tegen de vlakte zou gaan. Huisartsenpraktijk Bögels en Impuls Fysiotherapie hebben het gebouw uiteindelijk gered. Voor het symbolische bedrag van 1 euro hebben ze het gekocht om een zorgcentrum in te vestigen. Na een paar maanden intensief verbouwen, waarbij de oude kantoorruimtes tot spreek- en behandelkamers zijn veranderd, zit sinds september de huisartsenpraktijk in het oude en de fysio in het nieuwe gedeelte van het gemeentehuis.