Onderwijskoepel Gearhing geeft 32 leerkrachten vaste baan

Onderwijskoepel Gearhing heeft 32 leerkrachten een vast contract gegeven. Er is geld over, omdat er minder directeuren in dienst zijn en omdat de koepel meer geld van het ministerie heeft gekregen. Sinds 2012 werken er maar zeven in plaats van 25 directeuren bij de koepel. Dat levert jaarlijks 800.000 een besparing van euro op. Dat geld wordt nu gebruikt om flexwerkers een vaste baan aan te bieden.