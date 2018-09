Harlinger vrouwen zamelen bierdoppen in voor goed doel

Sven werd op 11 september 2013 geboren met een open ruggetje en heeft de hele dag begeleiding nodig. Het gaat verder goed met hem, maar nu hij groter wordt, kan hij niet meer in een gewone personenauto. Door de ingezamelde doppen als oud ijzer te verkopen, hopen de vrouwen in Harlingen veel geld binnen te halen.

Badkuip vol

Eva Romkes de Lange was geraakt door het verhaal en wilde meedoen. "Ik heb een emmer voor mijn deur gezet, zo van gooi de doppen er maar in. Die ene emmer werden twee emmers en inmiddels heb ik al een badkuip vol. Het is een groot succes. En dan moeten we de doppen van de horeca nog ophalen." In Lemmer is al twee kuub opgehaald en naar IJsselmuiden gebracht. "We hopen natuurlijk meer op te halen dan Lemmer."

Op drie locaties in Harlingen zijn inzamelpunten. De actie loopt tot 26 oktober en dan worden alle verzamelde doppen naar IJsselmuiden gebracht. Er zijn meer plaatsen in Fryslân die zich hebben aangesloten. Zo worden doppen ingezameld in Workum en in dorpen rond Harlingen. Eva Romkes de Lange verwacht dat in Leeuwarden ook nog een actie wordt opgezet.