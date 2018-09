Lachen en huilen bij voorstelling: 'De profylfoto van Klaas'

Verhalen waar je soms om moet lachen en waar je soms om moet huilen. De scènes worden gespeeld in de Jacobikerk en op twee andere locaties, muzikaal gesteund door het korps Euphonia. Een groot deel van de spelers zijn mensen met een beperking die wonen in de Talant-woonvorm Tywerthiem in Wommels. Ze hebben Klaas Malda afgelopen jaar opgezocht in Zweden, en ook deze ervaringen zitten in de voorstelling.

Verslaggever Jaring Rispens was bij de try-out van 'De profylfoto fan Klaas'.