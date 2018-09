Studenten onderzoeken of dementerenden baat hebben bij een zorgrobot

Kunnen robots worden ingezet bij dementerenden? Studenten verpleegkunde van NHL Stenden onderzoeken of dat een goede combinatie is. De komende week zullen ze robot 'Tessa' inzetten. Tessa kan praten, herkennen en reageren, maar nog niet in de Friese taal. De robot zal de verzorgende niet vervangen, maar is er alleen voor extra aandacht voor de cliënt.