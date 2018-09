Honderd studenten op NHL Stenden kunnen wekenlang geen onderwijs volgen

'Blackboard' is het digitale systeem waarin onder andere al het studiemateriaal staat. Bovendien kunnen de studenten zich nu niet inschrijven voor tentamens en lopen ze een studieachterstand op.

Een woordvoerder van de NHL Stenden hogeschool vindt het "heel vervelend" voor de betreffende studenten. Volgens haar gaat het om maximaal honderd studenten. De oorzaak van de klachten heeft te maken de fusie tussen NHL en Stenden. "We gaan van twee digitale systemen naar één. Helaas is dat voor een x-aantal studenten niet goed gegaan, maar we doen er alles aan dit te verhelpen. De klachten nemen ook enorm af", zegt de woordvoerder van NHL Stenden.