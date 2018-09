Nieuwe e-sporter sc Heerenveen stelt zich voor: "Ik kan tegen iedereen scoren"

De Friese club is er namelijk in geslaagd om één van de beste spelers ter wereld vast te leggen. Het gaat om de 19-jarige Floris Jorna. Hij gaat voor sc Heerenveen uitkomen in de eDivisie. Dit is een competitie waarin elke Nederlandse Eredivisieclub is vertegenwoordigd met een eigen e-sporter. Wij legden Jorna een aantal vragen voor om meer te weten te komen over hem en over e-sports.

Floris, kun je ons uitleggen wat e-sports nou precies is?

"Het staat voor 'electronic sports'. Het zijn dus sporten die je in het echt kunt beoefenen, maar dan elektronisch. Je zit op een stoel in je kamer in plaats van dat je buiten echt aan het sporten bent, maar qua focus en mentale gesteldheid komt het wel overeen met echte sport. Bij mij gaat het dan om het spel FIFA, dus dat is eigenlijk voetbal op je beeldscherm."

Je speelt in de eDivisie met het Heerenveen-tenue, maar niet met Michel Vlap en Doke Schmidt. Hoe zit dat?

"Nee, dat klopt. We spelen een 'gamemode' waarin je munten moet verdienen. Daar kan je dan weer spelers mee kopen, dus je kan het zo gek maken als je wil. Er staan voor het komende seizoen al een paar spelers op mijn verlanglijstje. Cristiano Ronaldo bijvoorbeeld, Ruud Gullit natuurlijk, Neymar. Zulke topspelers heb ik wel nodig."

Ruud Gullit noemde je al even. Jij maakt deel uit van Team Gullit. Wat houdt dat in?

"Dat is een academie die speciaal is opgestart voor jonge e-sporters. Ik zit daar nu samen met drie Nederlandse jongens en twee buitenlandse jongens bij. Zij helpen ons bijvoorbeeld om in contact te komen met een club, zoals sc Heerenveen. Om zelf die contacten te leggen is erg lastig. Zij begeleiden ons dus in de FIFA-wereld, zowel op coachings- als op management-gebied. Ruud Gullit is het gezicht van deze academie. Hij is natuurlijk een hele grote naam, zowel op FIFA als in het echt, dus daar kan hij ons mee helpen."