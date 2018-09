Schade aan schaatsen door fout met ijsvloer Thialf

Thialf onderzoekt nu of de test goed is uitgevoerd en wat er in de toekomst anders moet worden gedaan bij een soortgelijke proef. IJsmeester Beert Boomsma baalt. "Dit is echt heel vervelend", zegt hij. "Dit soort incidenten heb ik in mijn carrière gelukkig niet vaak meegemaakt. We moeten er alles aan doen om zoiets te voorkomen."

De verschillende teams die in Thialf aan het trainen waren, zijn op de hoogte gebracht van het incident. Er wordt uitgezocht wat de schade is aan de schaatsen van de schaatsers en wat voor oplossing er kan komen.

Directeur Marc Winters: "We hebben met de teams afgesproken om te onderzoeken of het materiaal kan worden hersteld. Indien dat niet het geval is, zal Thialf de verantwoordelijkheid nemen. We betreuren het voorval voor de atleten zelf en gaan dit uiteraard met betrokkenen oplossen."