Sneker school wil duidelijkheid over nieuwbouw gymzaal

Maar de betrokkenen redden zich er tot nu toe mee, omdat er wat nieuws zou komen op het terrein van voetbalclub LSC. De plan is het afgelopen voorjaar door de politiek afgeschoten. Intussen is het nieuwe schooljaar begonnen en wordt er nog steeds gymles gegeven in de oude zaal, zonder dat er echt zich is op een oplossing.

Directeur Ludwin Hiemstra vindt dat er ruimte ontstaat voor een geheel nieuw plan inclusief brede school in de wijk. Dat is ook veiliger voor de kinderen die dan niet meer helemaal naar het terrein van LSC hoeven te reizen.