CDA wil dat gevaarlijke oversteekplaatsen worden aangepakt

Eerder is dat al gedaan op andere oversteekplaatsen in dezelfde weg. Volgens het CDA is het daardoor veiliger geworden. Wethouder Johannes van de Pal gaf in de raadsvergadering dinsdagavond aan dat er voor Wijckel al plannen zijn gemaakt. Dat geldt niet voor de situatie bij Sondel. De wethouder heeft gezegd dat hij het onder de aandacht van de provincie gaat brengen.