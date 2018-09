Statenleden Klerks en Van der Honing nemen afscheid

Retze van der Honing van GroenLinks stapt over naar de gemeenteraad. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen is hij gekozen in de raad van Heerenveen. Van der Honing vindt dat hij beide taken niet langer kan combineren. Hij heeft tien jaar in de Staten gezeten, waarvan de laatste periode als eenmansfractie. Van der Honing wordt vervangen door Jan Atze Nicolaï, die was eerder wethouder in Leeuwarden.