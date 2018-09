Flaeijelfeest zoekt nieuwe locatie in Nieuwehorne

Al 42 jaar wordt het feest gehouden op het landgoed De Horne. Daar komen in drie dagen tijd zo'n 25.000 tot 30.000 bezoekers. De logistiek is een steeds groter probleem, want op dit terrein lopen de bezoekers en het bevoorradingsverkeer elkaar in de weg. "Het loopt helemaal vast", zegt voorzitter Harry Sikkema.

De organisatie heeft al een alternatieve plek op het oog. In de buurt van de bestaande plek op de hoek van de Buitenweg en de Sevenaerpad. Dat is zo'n drie hectare groter.

De organisatie van het Flaeijelfeest heeft al gesproken met de eigenaar van deze locatie, hij is bereid om mee te werken. Maar om de komst van het Flaijelfeest mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden door de gemeente. De gesprekken daarover zijn al in gang gezet. Woordvoerder Annie Stelma hoopt dan ook dat de verhuizing komend jaar al een feit kan zijn. "Er is draagvlak voor bij de omwonenden en de vrijwilligers."