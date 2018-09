Gemeente Leeuwarden mag vaste ligplaats weigeren

De gemeente Leeuwarden heeft een vaste ligplaats aan de Harnzer Trekfeart aan de gepensioneerde pontschipper Menno Sappé en zijn vrouw terecht geweigerd. Dat zegt de Raad van State. De gemeente heeft zijn eigen ligplaatsenbeleid correct toegepast, zo is het oordeel. De Raad van State zegt ook dat er in het verleden geen toezeggingen zijn gedaan aan Sappé over een vaste ligplaats.