Rechtszaak Van Seggeren gaat niet door vanwege miscommunicatie

Door miscommunicatie tussen de rechtbank en het Openbaar Ministerie is de pro forma-zitting in de zaak Van Seggeren in de rechtbank van Leeuwarden woensdag niet doorgegaan. De advocaat wilde de rechtbank vragen om de verdachte, de weduwe van Van Seggeren, vrij te laten uit voorarrest. De weduwe van Van Seggeren zit sinds december vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar man.