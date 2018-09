"It giet oan!" weet de Vlaamse minister van Cultuur te melden

"Ja, it giet oan," zegt hij aan de telefoon in het radioprogramma Muzyk yn Bedriuw. "Hopelijk voor jullie ook deze winter, maar voor mij in het spelletjesprogramma." Gatz heeft niet direct een link met Fryslân, maar is wel gefascineerd door de regio. "Als er een elfstedentocht komt, leef ik zeker mee. Dat is zo mythisch, dat we het zelfs in de zuidelijke Nederlanden kennen."

Wat heeft hij met Fryslân?

"Ik ben al sinds jonge leeftijd vertrouwd met enkele lekkere producten, die vrienden meenamen. Beerenburg, weduwe Joustra, daar lust ik wel pap van." Hij is nog nooit in Fryslân geweest, maar daar komt gauw verandering in. "Binnenkort breng ik met enkele vrienden een privébezoek aan Leeuwarden. Ik wil genieten van de sfeer van Culturele Hoofdstad."

Spelletjes

De minister houdt wel van spelletjes, eerder deed hij al mee aan Tien voor Taal en ook bij het Groot Dictee der Nederlandse Taal zat hij in de bankjes.

Het nieuwe seizoen van het programma De Slimste Mens ter Wereld begint op 15 oktober. Er zijn ook Nederlandse deelnemers zoals Hugo Borst, Jeroen van Koningsbrugge, Youri Mulder en Brigitte Kaandorp. In de jury van de kennisquiz zitten de cabaretiers Marc-Marie Huijbregts en Jan Jaap van der Wal.