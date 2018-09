Beroepschartervaart heeft maatregelen genomen na ongeluk Amicitia

"Het heeft lang geduurd voordat er eindelijk een beslissing is genomen of er vervolging kwam of niet," zegt Paul van Ommen, directeur van de Beroeps Chartervaart. "Te lang voor betrokkenen, de schipper, nabestaanden en de sector. Nu gaan ze aan de slag, dat is goed."

Het ongeluk heeft grote impact gehad op de sector. Verschillende instanties hebben onderzoek gedaan, ook de sector zelf. "We hebben een begin gemaakt met het inventariseren van kennis en het beter delen en beschikbaar maken van die kennis. We hebben een serie maatregelen genomen. Er zijn workshops gegeven, niet alleen over de mast en houtrot, maar ook over zeil trimmen." Verder werkt de branche aan normen. "We gaan een standaard afspreken over het beheersbaar maken van de risico's."

De rechtszaak is op vrijdag 16 november in Leeuwarden.