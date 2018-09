Tien tips na uitzending Opsporing Verzocht

Tijdens en kort na de uitzending van Opsporing Verzocht zijn er dinsdagavond tien tips binnengekomen over de beroving van een ouder echtpaar in Oosterwolde. Dat meldt de politie. In de uitzending was onder andere een compositietekening van de beide overvallers te zien. Deze mannen hebben op 22 juni van dit jaar het echtpaar van 88 en 90 jaar in hun huis aan De Logten in Oosterwolde overvallen.