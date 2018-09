Duurzaamheidsdoelen Fryslân worden niet gehaald

De duurzaamheidsdoelen van de provincie zouden bij lange niet worden gehaald. Statenlid Hetty Janssen van de PvdA zegt dat er 20% energiebesparing in 2020 gehaald moet worden en dat 16% van de energie duurzaam opgewekt zou moeten worden. Dat in vergelijking met 2010. Die doelen lijkt Fryslân lang niet te halen. Met name in het verkeer en vervoer en in de landbouw zou een grote achterstand zitten.