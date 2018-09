Provincie: Omwonenden gasvelden moeten ruime vergoeding krijgen bij schade

In de brief schrijft de provincie verder dat er voor de inwoners van het wingebied wel iets tegenover moet staan. De provincie zelf heeft al in een eerder stadium aangegeven dat ze tegen gaswinning is. Deze zou schade kunnen veroorzaken aan gebouwen en infrastructuur. "Maar wij gaan er uiteindelijk niet over, dat is het Rijk. Maar we kunnen de minister wel vragen om goed op onze inwoners te passen en bij gaswinning te zorgen voor goede schaderegelingen", zegt gedeputeerde Michiel Schrier.