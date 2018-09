Cambuur bekert verder na zware wedstrijd in Scheveningen

Cambuur ontsnapte na twintig minuten speeltijd aan de 1-0 van Scheveningen. Tim Pieters kopte via Cambuurspeler Robin Maulun op de lat. Een paar minuten later waren de Leeuwarders dicht bij de openingstreffer, toen Emmanuel Mbende uit een corner op de paal kopte. De eerste goal van het bekerduel kwam uiteindelijk op naam van Andrejs Ciganiks, die na 27 minuten een goede steekpass van Justin Mathieu afmaakte.

Scheveningen op voorsprong

Lang kon de ploeg van trainer René Hake niet genieten van de voorsprong. Vier minuten later was Joël Donald namelijk het eindstation van een snelle counter en hij schoot de bal hard achter doelman Xavier Mous. De Leeuwarders kregen daarna geen grote kansen meer en uiteindelijk was het de thuisploeg die kon profiteren van de slechte fase. Vlak voor de rust maakte Donald met een kopbal zijn tweede doelpunt van de avond.