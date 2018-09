Kozakken Boys in KNVB Beker maatje te groot voor ONS Sneek

Al na drie minuten kwamen de Snekers op achterstand. De thuisploeg kreeg na een voorzet van Don Bolsius een aantal schietkansen, waar Charlton Vicento uiteindelijk een van verzilverde. Niet veel later was het Ale de Boer die de Friezen weer op gelijke hoogte bracht. Kozakken Boys was echter de betere ploeg en het duurde niet lang voordat de gastheren weer op voorsprong kwamen.

Kozakken Boys loopt uit

Doelman Nick Kuipers bracht in eerste instantie nog redding op een schot van Kozakken Boys, maar Gwaeron Stout was scherp en schoot de rebound binnen. Na een voorzet van Mats van Huijgevoort gooide Ahmed El Azzouti met de derde Brabantse goal de wedstrijd in de eerste helft al in het slot.

Na de rust probeerden de Snekers nog wel om de aansluitingstreffer te maken, maar echt gevaarlijk werden ze niet meer. Ook de thuisploeg kreeg niet veel kansen meer en dus bleef het ook in de tweede helft 3-1.