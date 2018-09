Vaccineren: kiezen tussen twee kwaden?

Kinderopvang

Ook de kinderopvang heeft een rol in de discussie. Ouders van kinderen die wel zijn gevaccineerd, zijn bang dat hun kinderen ziek worden gemaakt door de kinderen zonder vaccinatie. Jeannet van den Akker, directeur SKF Kinderopvang Friesland, heeft daar ook mee te maken. "Wij vragen ouders tijdens een intakegesprek of ze hun kinderen hebben ingeënt. Dan komt het weleens voor dat er niet-vaxxers tussen zitten." Van den Akker vertelt dat ze in gesprek gaat met die ouders om met elkaar een andere plaats te zoeken voor het kind, want ze mogen officieel geen kinderen weigeren. "Dat zou ik wel willen. Dit omdat we de veiligheid van alle kinderen in onze opvang willen garanderen."

Volgens De Graaf van de GGD ligt het wel wat genuanceerder. "Hoe veilig je kind is, heeft veel te maken met de omgeving. Een kinderopvang waar alle kinderen zijn gevaccineerd, geeft de ouders een gevoel van veiligheid. Maar er is altijd nog een kans dat je kind ziek wordt, dus het weigeren van kinderopvang is niet de oplossing." Ria de Jong zou haar dochter van vijftien weken niet naar een kinderopvang brengen, als daar ook niet-gevaccineerde kinderen rondlopen. "Mijn dochter is nog zo jong en kan niet voor alles al worden ingeënt. Ik ben een werkende moeder, dus ze zou hier dan vier dagen per week in de opvang blootgesteld worden aan een bepaald risico, en dat risico wil ik niet nemen."