Kippenvel en tranen door confronterend theaterstuk

De voorstelling, waar ook veel Maleisisch in wordt gesproken, toont niet alleen verdriet, heimwee en wrok. Er is ook ruimte voor lachen en het publiek zingt met de mooie muziek mee. De voorstelling raakt. Heeg denkt dat dat komt omdat de Molukse gemeenschap niet veel over de eigen geschiedenis praat. "Er is zoveel niet verteld. Er is niet over gesproken. Bij ons thuis werd er eigenlijk ook niet over gesproken. Dat is met de Molukse gemeenschap ook zo. Er werd niet gesproken, maar de derde generatie heeft wel vragen. En er zijn veel niet verwerkte emoties."

Aanpassen

Ondanks het verdriet en de heimwee naar het vaderland, pakten de meeste Molukkers de draad weer op in Nederland. "Ook onze ouders spraken niet over die tijd, zegt Da Lima. "Maar ze hebben altijd gezegd: al zijn onze verwachtingen niet uitgekomen, we moeten er hier nu maar het beste van maken. Ons aanpassen, de taal leren en ons best doen." Zo staat Matahelumual er ook in. "Het verdriet van je ouders draag je bij je. Je moet de geschiedenis ook kennen, maar er niet in blijven hangen."