K-popster Somi onder de indruk van Fryslân

Hoe is het om zo'n grote k-popster te zijn?

"Het is erg zwaar, maar er zijn veel mooie momenten. Ik houd ervan om te zingen en op te treden voor mijn fans. Iedere keer wanneer ik op het podium sta, is het een onvergetelijk moment. Ik houd gewoon van de interactie met mijn fans, en met hun een leuke tijd hebben. Dus het is eigenlijk een zegen voor mij dat ik dit mag doen. Maar het is ook het hard werken. Het trainen, zingen en dansen is zwaar. Maar verder is het erg leuk. Ik ben slechts zeventien, maar ik doe dit nu al zes jaar lang. Het was altijd mijn droom om te zingen voor mensen, dus ik ben erg blij dat ik dit kan doen."

Wat maakt k-pop zo aantrekkelijk?

"Ik denk dat het de unieke klank is die het verschil maakt met andere muziek. Het heeft meer 'beat' en 'trap'. En de optredens die erbij horen: je zingt en danst tegelijk. Ik denk dat dat de charme is van k-pop. Het wordt ook steeds groter en groter in Europa en daar ben ik natuurlijk erg blij mee. Niet zo lang geleden was ik in Berlijn voor een optreden en daarvoor ook nog in Parijs. Ik vind het erg mooi om voor mijn Europese fans op te treden, dus ik vind het erg mooi dat de muziek steeds groter wordt hier."