Schiermonnikoog wordt eerste schaakeiland van de wereld

Burgemeester Ineke van Gent legt uit wat het schaakeiland is: "Een plek waar enthousiast schaak gespeeld en geleerd wordt, waarbij jong en oud op een toegankelijke manier betrokken worden. De sfeer en ambiance op Schiermonnikoog nodigen uit tot een potje schaak. Ons eiland kenmerkt zich door een actief verenigingsleven en ik zie het als een leuke uitdaging om heel Schiermonnikoog nog enthousiaster te maken voor schaken."

Burgemeester doet openingszet

Van Gent zet op zaterdag 13 oktober zelf de openingszet op de speciale schaaktafels die Schiermonnikoog heeft gekregen. En de burgemeester biedt het eerste Schiermonnikoger schaakspel aan aan de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB). Dat spel is wit en rood. Een verwijzing naar de rode Noordertoren en de witte Zuidertoren op het eiland.

De 13e oktober is ook de start van een aantal schaakactiviteiten die vaker zullen worden georganiseerd, zoals een jeugdschaaktoernooi en clinics. Schoolkinderen op Schiermonnikoog krijgen allemaal schaakles.

Beste schaakster van de wereld

Het Global Chess festival is opgezet door Judit Polgár uit Hongarije, de beste schakende vrouw ooit. Zij zet zich ervoor in dat in 2025 over de hele wereld vijf miljoen mensen tegelijk op een dag aan het schaken zijn. Polgár is blij met het Schiermonnikoger initiatief. Ze vindt het een prachtig eiland en ze vindt het mooi dat je er vanaf nu kunt schaken in de omgeving. Ze hoopt dat deze spontane schaakontmoetingen een nieuwe impuls gaan geven aan het eiland en aan de wereld.