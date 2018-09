Werkstraffen voor drie medewerkers hennepkwekerijen in de Stellingwerven

De verdachten, een 36-jarige Sneker, een 51-jarige Jouster en een 61-jarige man uit Hoornsterzwaag, kregen werkstraffen van 40, 80 en 120 uren. Twee weken geleden had de officier van justitie 80 tot 150 uren geëist, maar de rechtbank hield dinsdag rekening met de tijd die was verstreken tussen het delict en de rechtszaak.

Hennepkwekerijen

De drie mannen waren betrokken bij hennepplantages. Zo hadden ze bijvoorbeeld stroom aangelegd en andere werkzaamheden gedaan bij een wietplantage die was ondergebracht in Oosterwolde. Ook troffen agenten in een loods in Wolvega een wietplantage aan in een vrachtwagen die daar stond. In een ander gebouw werd nog een hennepkwekerij in aanbouw aangetroffen: in een loods aan de Ploeggang stond een kwekerij met meer dan 300 planten.