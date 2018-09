Trainer Olde Riekerink: "Wij willen graag de beker winnen"

Olde Riekerink kan woensdag geen beroep doen op Arber Zeneli en Lucas Woudenberg. Zeneli wordt vanwege "privé omstandigheden" buiten de ploeg gelaten. Lucas Woudenberg mist het duel in Katwijk door een schorsing. Vorig jaar kreeg hij een gele kaart in het bekerduel tegen Willem II.

De tegenstander

De laatste keer dat sc Heerenveen in de beker verloor van amateurs was in het seizoen 1990/1991. Heerenveen verloor toen van Geldrop. In Katwijk houdt men geen rekening met een bekerstunt. "De realiteit is dat Heerenveen een maatje te groot is voor ons," aldus trainer Jack van den Berg. "De kans is groot dat we het niet redden."