Tussenstand LF2018: 1,8 miljoen bezoeken aan evenementen

Musea

Naast de evenementen profiteren ook de Friese musea van LF2018. Zowel het Fries Museum als Keramiekmuseum Princessehof hebben nu al meer bezoekers getrokken dan over het volledige jaar 2017. Ook Museum Belvédère en het Jopie Huismanmuseum, die beide ver buiten Leeuwarden liggen, kunnen profiteren van LF2018. Het totaal aantal bezoekers voor Belvédère komt tot en met 31 juli uit op 36.000, in diezelfde periode kwamen er vorig jaar 21.000 bezoekers. Het aantal bezoekers aan het Jopie Huismanmuseum is met 40 procent omhoog gegaan.

Wifi

De onderzoekers gebruiken wifi in de binnenstad van Leeuwarden om uit te zoeken hoeveel mensen de stad in de afgelopen maanden hebben bezocht. In het kernwinkelgebied ligt dat aantal op dit moment op bijna 5,5 miljoen mensen. Dit zijn dan unieke bezoekers, en bijvoorbeeld niet iemand die drie keer langs hetzelfde wifipunt loopt. In de eerste acht maanden van 2017 waren dit er bijna 4,9.