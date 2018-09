Haitsma Beton bouwt mee aan nieuwe verbinding tussen Katwijk en Leiden

Het gebied is waterrijk en er bevinden zich veel elkaar kruisende wegen. Daarom zijn er ruim twintig wegenbouwkundige aanpassingen nodig, de zogenoemde 'kunstwerken'. Haitsma Beton is betrokken bij vier daarvan. Ook maakt het Friese bedrijf prefab-leggers voor twee 'kunstwerken' naast de A4.

Het betonbedrijf moet negentien leggers per dag leveren vanuit Fryslân. Die moeten op afroep klaar staan op een locatie in de buurt, omdat er bij de bouwlocatie bijna geen ruimte is om voor vrachtauto's.