Restaurant Op Hatsum komt met versie 2.0

De producten koopt het restaurant bij boeren en leveranciers uit de directe omgeving. NIeuwe eigenaar is Corné van de Erve, bekend van het Leeuwarder eetcafé Spinoza. Hij wil de kaart iedere week vernieuwen omdat er met dagverse producten zal worden gewerkt. Zo'n dertig jaar geleden begon Jaap Wolters met Thom Mercuur een visrestaurant in het voormalige koffiehuis bij het spoor. De laatste tien jaar hebben meerdere exploitanten in het pand gezeten. Op Hatsum stond sinds maart te koop.