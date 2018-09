Gemeente laat straling meten bij elektriciteitsstation in Wolvega

VVD-raadslid Aukje Kroondijk pleitte maandagavond voor uitstel. Ze vreest dat mensen gezondheidsproblemen krijgen en wil eerst meer informatie van de verantwoordelijke staatssecretaris. Het leek erop dat andere partijen haar steunden.

De VVD was desondanks bereid de motie over uitstel van de bouw van tafel te halen, wanneer Liander eerst een nulmeting uitvoert en daarna elk halfjaar metingen doet. De wethouder zei dat er meteen bij het begin van de bouw wordt gemeten en ook wanneer het station klaar is.