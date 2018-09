OM vervolgt schipper Amicitia voor dood Duitse passagiers

De 53-jarige schipper uit Stiens wordt vervolgd voor dood door schuld. De schipper is verantwoordelijk voor het onderhoud aan het schip en volgens het Openbaar Ministerie is hij hierin nalatig geweest.

Uit onderzoek is gebleken dat er sprake was van houtrot in de mast. De schipper had rekening gehouden met vervolging, maar noemt het besluit toch 'een klap'.

De rechtszaak is op 16 november in Leeuwarden.