Overval op ouder echtpaar in Oosterwolde in Opsporing Verzocht

De politie hoopt op tips en mogelijk ook getuigen naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht. De verdachten van begin twintig kwamen vrijdagochtend 22 juni rond kwart over vijf het huis van de slachtoffers binnen. Ze dreigden met een mes. De twee haalden het volledige huis overhoop.

De overvallers namen een kluis en de auto van de bewoners mee. Deze lieten ze even later achter aan de Veenhofweg in Oosterwolde. Daar zijn ze in een andere auto gestapt. De man raakte bij de overval gewond aan zijn hoofd. Ook had hij kneuzingen op zijn lichaam.

De uitzending van Opsporing Verzocht is dinsdagavond te zien op NPO 1, vanaf half negen. Woensdag wordt het programma herhaald op NPO 2, om twintig voor twaalf.