Grote internationale delegatie in WTC voor watercongres

Belangrijke thema's op de EWTW zijn: watervervuiling, waterschaarste en de wisselwerking tussen water en gezondheid. Johannes Boonstra van Wetsus is een van de organisatoren van het grote congres: "Het is dit jaar een congres met een groot programma met allerlei parallelle sessies over wetenschap." Daarnaast worden de sessies ook gebruikt om zaken te doen.

De sessies worden geleid door verschillende hoogleraren uit allemaal kennisgebieden uit Europa. Wetsus organiseert het congres nu al vijftien jaar, maar zo groot als het dit jaar is, hebben ze nog nooit gehad. "Wij zijn geïnspireerd door Culturele Hoofdstad om het deze keer zeer groot aan te pakken en er een groot congres van te maken."

Europese Hub

Het congresprogramma is deze week drie dagen lang, en iedere dag komen er zo'n 500 mensen. Zij komen uit 38 verschillende landen, en veel van hen komen uit wereldwijde hubs, zoals de hubs van China en Amerika. Leeuwarden heeft zich in de afgelopen tijd opgewerkt tot Europese hub voor watertechnologie. Met een hub wordt een plaats bedoeld waar kennis en vaardigheid op het gebied van watertechnologie bij elkaar komen. "Wij vinden het een hele eer dat al deze hubs met zo'n grote delegatie hier naartoe zijn gekomen", vertelt Boonstra.

Prins Constantijn heeft woensdag de technologieweek in het WTC geopend. De wereldberoemde K-popster Somi (met Friese roots) is ook in Leeuwarden voor het evenement. Het congres duurt tot en met donderdag.