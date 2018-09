Rudi Drent-leerstoel voor Theunis Piersma

De Friese wetenschapper werd in 2003 benoemd tot hoogleraar Dieren-ecologie en in 2012 op de leerstoel Trekvogel-ecologie, ingesteld door een samenwerkingsverband tussen de RUG, het Wereld Natuur Fonds en de Vogelbescherming. Die verruilt Piersma nu voor de Rudi Drent-Leerstoel.

Piersma is ook waddenbioloog bij het NIOZ Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee. Hij kreeg verschillende prijzen voor zijn onderzoek naar migratie, ecologie en evolutie van trekvogels. Piersma studeerde biologie aan de RUG en promoveerde in 1994 bij Rudi Drent. Drent was een vooraanstaande Nederlandse ecoloog en ornitholoog.