Nog geen oplossing voor onbemande sporthalkantine in Wolvega

De afgelopen tijd is er met twee kandidaten gesproken, maar dat liep op niets uit. Nu wordt er naar tijdelijke oplossingen gekeken, zoals een automaat of een tijdelijke pachter.

De gemeenteraad is kritisch over de gang van zaken. Volgens raadslid Dirk Dubling van SDW loopt het stuk op de pachtsom van 2500 euro per maand. Gebruikers van de sporthal noemen de situatie 'onbegrijpelijk' en komen woensdag bij elkaar om erover te praten.