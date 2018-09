Geldinzameling voor verdronken Afghaanse jongen bij Burgum loopt goed

Daarom wordt nu geprobeerd om nog wat extra's op te halen, voor een grafsteen die langer dan tien jaar blijft. Zijn zus Maedeh Rahimi is blij met de opbrengst van de inzamelingsactie. "Het geeft een goed gevoel dat na zijn overlijden mensen nog aan mijn broertje denken", zegt ze.

Meesam overleed in juli dit jaar. Hij was aan het zwemmen in het Prinses Margrietkanaal, maar kwam niet meer boven. De bedoeling is dat de gedenksteen bij het Prinses Margrietkanaal komt, op de plek waar Meesam is verdronken.

Maar er was ook goed nieuws, want ongeveer twee weken geleden kreeg de familie Rahimi te horen dat ze in Nederland mogen blijven. "We zijn heel blij dat we bij mijn broertje kunnen blijven. Voor Meesam zelf kwam het te laat, maar het geeft ons nog wel een goed gevoel dat we kunnen blijven. Nu kunnen we onze dromen in Nederland laten uitkomen. Mijn droom is het om accountant te worden."