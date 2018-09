Nieuw kooikerhuisje bij het Sneker Meer bijna klaar

De oude eendenkooi is niet meer in gebruik voor het vangen van eenden, maar wordt wel gebruikt om kinderen wat te leren over de natuur.

Het nieuwe huisje staat knus tussen de bomen fan de kooi op een paar meter afstand van de fundering van een ouder gebouw. Die fundering was niet van het kooikerhuisje dat er eerder had gestaan, maar van een wat jonger en groter boerderijtje. Plannen om op die fundering te bouwen, konden niet doorgaan omdat die geschiedenis intact moet blijven. Het is de bedoeling om de nieuwbouw deze winter af te maken. Het gebouw moet nog worden ingericht en heeft ook nog deuren nodig.