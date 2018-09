Verzet tegen te hoge nieuwe brug in Dronryp

De bouw van de brug is al gestart. De groep heeft een procedure aangespannen bij de voorzieningsrechter en hoopt dat de zaak nog deze week wordt behandeld. Als dat niet lukt of als de rechter het verzoek afwijst, gaat de bouw van de brug naar alle waarschijnlijkheid gewoon door. Volgende week gaat de brug er al uit. Het verkeer wordt nu al omgeleid over een draaiend ponton, ongeveer 100 meter verderop in het Van Harinxmakanaal.

De belangengroep bestaat uit mensen van dorpsbelang, de fietsbond en inwoners van Dronryp.