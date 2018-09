De Rouwe: "Vervangende dorpsmolen moet kunnen"

Als een dorp zoals Reduzum een nieuwe windmolen wil, dan moet dat kunnen. Dat zei de lijsttrekker van het Friese CDA, Sander de Rouwe, in het televisieprogramma It Polytburo. Nu biedt het provinciaal beleid daar geen ruimte voor. Daar moet dus verandering in komen, zo staat in het CDA-verkiezingsprogramma.