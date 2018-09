Bedrijf dreigt te vertrekken uit Nij Beets als er geen snel internet komt

Glasvezel

Op dit moment zit het bedrijf aan de grenzen van de digitale mogelijkheden. Op 1 januari stappen ze over naar een nieuw computersysteem dat eigenlijk een snelle glasvezelverbinding nodig heeft. Zo'n verbinding is er niet in Nij Beets. Voorlopig is daarom een noodoplossing bedacht. Mocht die echter niet voldoen en er komt ook geen glasvezel, dan zal het bedrijf werk moeten verplaatsen naar Drachten, waar het al een gebouw in eigendom heeft.

Aanmelden voor snel internet

André van der Meulen van het bedrijf kwam met deze boodschap op de dag dat de gemeente Opsterland en KabelNoord in Nij Beets waren gestart met een reeks van zes informatiebijeenkomsten over snel internet in de gemeente. vanaf maandag kunnen bedrijven en particulieren zich daarvoor aanmelden bij KabelNoord. Aanleg kan plaatsvinden als minstens 60% meedoet. In de komende drie jaar moet minimaal 90% van het Friese platteland over snel internet beschikken, vindt de provincie.

Van levensbelang

KabelNoord is in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen met de hele operatie gestart en Opsterland volgt dus nu. Wethouder Rob Jonkman van Opsterland vindt dat het verhaal van Van der Meulen nogmaals onderstreept waar de gemeente met de provincie op inzet. Voor bedrijven en particulieren en eigenlijk de hele leefbaarheid van het platteland is snel internet van levensbelang, volgens de wethouder. Als particulier heeft Jonkman zich ook al ingeschreven.