Wereldberoemde K-popster terug in haar Vaderland

Het bezoek van Somi, die geboren is als Ennik Somi Douma, is ook voor haarzelf bijzonder. Haar grootvader is namelijk geboren in Fryslân en dus keert de K-popster in Leeuwarden terug naar haar roots. Het is de tweede keer dat Somi een bezoek brengt aan haar vaderland. Omrop Fryslân heeft maandag een exclusief interview met haar.