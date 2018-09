Congres over nieuwe technieken in watertechnologie

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische zaken was ook op het congres in De Harmonie. Zij vindt het belangrijk dat ondernemers, wetenschappers en de regering samenwerken als het gaat om innovatie in duurzaamheid en de gevolgen van klimaatverandering. Er is bij Economische Zaken ook een 'expertgroep' waar kennisinstituten zoals Wetsus onderdeel van zijn.

Ondernemers lieten de staatssecretaris zien hoe je waardevolle stoffen uit urine en mest kan hergebruiken.