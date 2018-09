VIDEO: Sportoverzicht met Heerenveen, Cambuur, Rixt van der Horst en de Flyers

De onderwerpen van vandaag:

- Sportclub Heerenveen heeft zaterdagavond in Rotterdam op het nippertje een punt gepakt. De ploeg van trainer Jan Olde Riekerink speelde met 3-3 gelijk tegen Excelsior.

- Vooruitzicht op de wedstrijd van Cambuur van dinsdag, tegen Scheveningen.

- Denzel Dumfries Award

- Rixt van der Horst uit Grou heeft op de wereldruiterspelen in Amerika drie gouden medailles behaald. Naast de individuele en de teamproef, schreef ze ook de dressuur op muziek op haar naam. Dit alles met haar paard Findsley.

- De ijshockeyers van de UNIS Flyers hebben 'de supercup van het ijshockey' gewonnen. In ijsstadion Thialf werd HIJS Hokij uit Den Haag met 3-1 verslagen in de strijd om de Ron Beterlingschaal. Dat is de enige prijs die Heerenveen nog nooit won.