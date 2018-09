Bijzondere zwemtocht is 'Wedstriid fan de wike'

Gerrit Dijkstra kan door een ongeluk in 2004 beide benen niet meer gebruiken. Hij was toen 19 jaar, brak zijn rug en nek en heeft drie maanden in coma gelegen. Het gevolg daarvan is dat hij drie dwarslaesies heeft. Het ongeluk heeft hem niet weerhouden van de ambitie om topsporter te worden. Zo deed hij vorig jaar mee aan de Frysman-triatlon. Zaterdagochtend om half acht begint Dijkstra aan zijn nieuwe doel: de zwemtocht van Stavoren naar Medemblik. Omrop Fryslân legt dit vast en zal Dijkstra deze week volgen in zijn voorbereidingen.