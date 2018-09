Jan Keizer neemt afscheid: "In Friesland is het voor ons begonnen"

"Ze klommen op elkaar"

"In Friesland is het voor ons begonnen," vertelt Jan Keizer. "Vanuit Volendam was ons eerste optreden buiten de provincie in Friesland. We zijn heel vaak in Friesland geweest. Er zijn geen plaatsen waar we niet zijn geweest. Zelfs de namen van de zalen ken ik. We hebben zulke gekken dingen meegemaakt. Een zaaleigenaar zei een keer tegen ons dat we ons rustig moesten houden omdat ze anders moesten stoppen. Zo enthousiast waren de mensen, ze klommen op elkaar. We hebben veel succes en veel plezier gehad. Later, toen we grote hits scoorden, werden we ook in andere provincies gevraagd."

Aan het Veenhoopfestival heeft hij ook goede herinneringen. "Er stonden geweldige bands uit het buitenland en dan werden wij als BZN ook bijgezet. Dat was altijd een enorm succes."

Stoppen met optreden was hij al een poosje van plan. "Ik geniet nog steeds van het vak, het is een geweldig vak. Ik ben blij dat ik er ooit ingerold ben. Maar na 52 jaar heb ik besloten om het bühnewerk niet meer te gaan doen. Ik schrijf ook liedjes voor andere artiesten, zoals laatst voor Jan Smit. Ik weet niet of ik daar feeling mee houd als ik niet meer op het podium sta."

Nog één keer

"We doen het nog een jaar en geven iedereen de kans om ons nog een keer te zien. In Nederland doen we een grande finale-toer en dan valt het doek."

Het is nog onduidelijk waar de afscheidstour van Jan Keizer en Anny Schilder komt. Eén ding is zeker: op zaterdag 15 december staan ze in een grote feesttent bij Quatrebras.