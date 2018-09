Cambuur voor de beker naar Scheveningen

Scheveningen is voorlaatste in de tweede divisie. Er is echter geen enkele reden om de ploeg te onderschatten, vindt trainer René Hake. "Alleen maar te verliezen? We hebben alles te winnen! Scheveningen is een stugge ploeg met een aantal ex-betaald voetballers. Zij kennen het klappen van de zweep."

Hake geeft verder ook geen extra spelers rust. "Nee, dat doe ik niet. Daarmee geef je een slecht signaal af. De beker is een belangrijk podium om je te laten zien. Dus wil ik in de sterkst mogelijke opstelling spelen."

De wedstrijd is live te volgen op Omrop Fryslân radio, vanaf 19.30 uur.