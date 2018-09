Karakteristieke Hegebuorren in Holwerd worden opgeknapt

De oude straat kreeg zijn bijzondere vorm toen een deel van de terp omstreeks 1870 werd afgegraven. Dat gebeurde om het makkelijker te maken om met handkarren en landbouwwagens de terp op te komen.

Tsjeard Jager, voorzitter van de Stifting Hegebuorren, is blij dat het eindelijk zo ver is. "Aan het einde van de vorige eeuw zijn de geeltjes ook al eens opgeknapt, maar door onder andere zure regen heeft de stoep meer onderhoud nodig." Het wordt nauwkeurig gedaan. "Elke voeg wordt eruitgehaald."

Rotte kies

De straat wordt mooi gemaakt, maar er is nog een rotte kies: het Waling Dykstra-huis. De volksschrijver was daar bakker en boekhandelaar en de woning is al jaren in slechte staat. "We hebben alles gedaan om een reactie van de eigenaar te krijgen, maar die hebben we niet gekregen. Er moet iets aan gebeuren. De gemeente probeert ook om de eigenaar tot actie aan te zetten."

De restauratie kost zo'n 55.000 euro. Omwonenden, het provinciale iepen mienskipsfûns en de Holwerter Dorpsontwikkelings Maatschappij dragen de kosten.