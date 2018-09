Alle Stints worden uitgebreid gecontroleerd

Er zijn 3.000 van deze vervoersmiddelen waar met name kinderdagverblijven gebruik van maken. Friesland Lease heeft er 1.200 verhuurd in het hele land. Daarvan zijn er ook honderden in Fryslân. Jan Baljeu van Friesland Lease vindt het prima dat er een extra check komt, maar vindt ook dat de Stint nog altijd het meest veilige vervoersmiddel is voor kinderdagverblijven.

"Het is technisch een van de eenvoudigste voertuigen," zegt hij. "Er is een jaarlijkse controle, maar het is goed dat dat nu vaker gebeurt. Mensen zijn ongerust, en terecht na dat verschrikkelijke ongeluk." De dag na het ongeluk werd zijn bedrijf veel gebeld en gemaild. "Mensen hadden veel vragen. Niemand kan garanderen dat er niets kan gebeuren, maar tot nu toe waren ze heel veilig. Het ongeluk moet eerst worden onderzocht."

Volgens hem zijn er elke dag wel zo'n 6.000 ritjes, maar misschien is dat ook wel het dubbele.