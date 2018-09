Vragen over sluiting kantine sportcentrum De Steense in Wolvega

Vooral sportvereniging De Griffioen heeft bij de gemeente geklaagd over de situatie. Voorzitter Fokke Kuiper van de volleybal-afdeling van de Griffioen vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente het zover heeft laten komen. "Aan het eind van het vorig sportseizoen zagen we de bui al hangen. We hebben toen de gemeente gevraagd 'hoe lijkt het?' We kregen als antwoord 'het komt goed'."

Tussen Beijk Catering en de gemeente zijn meerdere gesprekken geweest. Marcel de Boer van Beijk wil niet ingaan op die gesprekken. De gemeente had willen werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die wilden volgens De Boer niet te vinden. De gemeente onderzoekt volgens hem hoe het nu verder moet. Dat onderzoek duurt op zijn minst tot januari, zegt hij. Als het aan Beijk ligt, gaat de kantine van De Steense direct weer open.

"We hebben deze week een gesprek met de gemeente. Als we er dan niet samen uitkomen halen we onze spullen weg uit de kantine, zoals volledig inventaris, meubilair, audio etc. Van mij mag iemand dat ook overnemen. We willen de kantine graag open hebben in het belang van de verenigingen. De gemeente is aan zet, maar het is allemaal niet handig, dit had je kunnen voorkomen.''

Tijdelijke oplossing

De gemeente heet de afgelopen twee dagen een cateraar ingehuurd om zo toch nog een tijdelijke oplossing te bieden voor de gesloten kantine. Sportwethouder Jack Jongebloed wil tot de raadsvergadering maandagavond niet reageren. De fractie van Sociaal Duurzaam Weststellingwerf heeft vragen gesteld over de kwestie.

SDW-raadslid Dirk Dublin noemde de situatie eerder onacceptabel. ''Een kantine is het kloppende hart van een sportcomplex, een ontmoetingsplek voor zowel sporters van binnen als buiten de gemeente'', zegt hij. De Griffioen wil woensdagavond met alle gebruikers om tafel als er maandag geen oplossing wordt aangedragen.